ELITE Day, la settima edizione celebra gli "Unstoppable Business"

Oltre 400 imprenditori, manager e investitori a Palazzo Mezzanotte

(Teleborsa) - ELITE, l'ecosistema di Euronext che supporta le piccole e medie imprese nei loro percorsi di crescita e nell'accesso ai mercati dei capitali privati e pubblici, si incontra oggi a Milano, a Palazzo Mezzanotte, per la settima edizione dell'ELITE Day.



"Unstable World. Unstoppable Business", il tema scelto per l'edizione del 2026, metterà in evidenza come l'attuale evoluzione dello scenario macroeconomico, le trasformazioni delle supply chain e l'accelerazione tecnologica stiano ridefinendo il contesto in cui le imprese operano, competono e finanziano la propria crescita, generando nuove opportunità e favorendo percorsi di innovazione e sviluppo. Ripensare le filiere, rafforzare l'autonomia industriale e tecnologica, valutare nuovi mercati e fonti di finanziamento, includere AI e dati nella propria strategia aziendale saranno alcune delle tematiche al centro del confronto.



Dopo i saluti di Marta Testi, CEO di ELITE- Gruppo Euronext, e l'intervento di apertura a cura di Luca Pancaldi, Senior Partner di McKinsey & Company, diversi relatori contribuiranno ad arricchire, con le loro testimonianze, il programma della giornata: Mari Daskalantonakis, CEO e Managing Director di Grecotel; Nicola Anzivino, Partner di BDO Italy; Dimitris Parthenis, Group CFO di THEON International; Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana - Euronext; Rita Nabeiro, Executive Board Member di Grupo Nabeiro; Rina Guerra, Head of Portugal di ELITE- Gruppo Euronext; Alessandro Boglione, CEO di BasicNet; Luca Peyrano, CEO di CERVED; Alessandro Solina e Massimo Mazzini, rispettivamente Deputy General Manager & Chief Investment Officer e Deputy General Manager & Head of Marketing and Business Development di Eurizon Capital SGR.



Con l'integrazione di Euronext Athens nel Gruppo, ELITE amplia ulteriormente la propria piattaforma europea a supporto delle imprese e annuncia l'avvio del programma in Grecia nel 2027. Le imprese elleniche potranno così entrare a far parte di un network paneuropeo che offre competenze strategiche, formazione manageriale, accesso a relazioni qualificate e opportunità di raccolta di capitali sui mercati privati e pubblici.



"In un contesto economico e finanziario caratterizzato da trasformazioni sempre più rapide, crescere non significa soltanto saper cogliere nuove opportunità, ma anche sviluppare la capacità di adattarsi, innovare e guardare al lungo termine - ha detto Marta Testi, CEO di ELITE - Euronext Group - È questa la caratteristica che accomuna gli "Unstoppable Business": imprese che affrontano il cambiamento con visione, resilienza e ambizione, trasformandolo in un motore di crescita. La missione di ELITE è quella di costruire un ponte tra imprese, capitale e competenze, favorendo la crescita sostenibile delle aziende e rafforzando il tessuto imprenditoriale europeo. In questa prospettiva si inserisce anche l'estensione del programma alla Grecia, un ulteriore passo nel percorso di crescita paneuropea di ELITE. Grazie alla collaborazione con partner locali, vogliamo contribuire a sostenere una nuova generazione di imprese greche nei loro percorsi di crescita, internazionalizzazione e creazione di valore nel lungo periodo".

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