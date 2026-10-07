Italia, rumors: governo valuta l'acquisto della piattaforma dei bond MTS da Euronext

(Teleborsa) - L'Italia sta valutando di riacquistare da Euronext la piattaforma di negoziazione di titoli obbligazionari MTS, nell'ambito del tentativo della premier Giorgia Meloni di preservare la supervisione nazionale sul debito del Paese. Lo scrive Bloomberg, spiegando che il potenziale acquirente sarebbe CDP, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della situazione.



La società acquisirebbe la quota del 63% di MTS detenuta da Euronext (il restante 37% di MTS è in mano ad altri azionisti). Un possibile ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi, hanno riferito le fonti: la quota di Euronext è valutata circa 600 milioni di euro.



Un portavoce di Euronext ha detto a Bloomberg che la società "non commenta voci di mercato o speculazioni". "MTS è un asset strategico per le attività di Euronext e restiamo pienamente impegnati nel suo continuo sviluppo all'interno del Gruppo Euronext", ha aggiunto.



Fondata nel 1988 dal Ministero del Tesoro italiano, MTS è stata creata per accrescere la liquidità per gli investitori e ottimizzare i costi di finanziamento per il governo. Nel corso degli anni, MTS ha esteso la propria copertura in tutto il continente grazie alla collaborazione con emittenti sovrani e partecipanti al mercato per costruire una sede di negoziazione liquida, trasparente ed efficiente per i mercati obbligazionari primari e secondari.



Oggi MTS fa parte del gruppo Euronext, il principale fornitore di infrastrutture di mercato paneuropeo, e nel 2025 ha gestito volumi di transazioni giornaliere superiori a 265 miliardi di euro nella sua gestione di piattaforme elettroniche regolamentate e servizi di dati di mercato per il mercato europeo a reddito fisso.

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