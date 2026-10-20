Generali, via libera del CdA all’evoluzione dell’assetto organizzativo di Gruppo

Generali

Una struttura più integrata a supporto del business

Una struttura di Gruppo più snella per i mercati assicurativi

Western Europe & Latin America , guidata da Jean-Laurent Granier: riunisce Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, America Latina e Grecia con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento, condividere competenze e sbloccare opportunità in mercati complementari.

, guidata da Jean-Laurent Granier: riunisce Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, America Latina e Grecia con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento, condividere competenze e sbloccare opportunità in mercati complementari. Italy & Global Corporate & Commercial , guidata da Giancarlo Fancel: avvicina la governance del segmento corporate al suo mercato principale, rafforzando l’orientamento commerciale e accelerando i processi decisionali.

, guidata da Giancarlo Fancel: avvicina la governance del segmento corporate al suo mercato principale, rafforzando l’orientamento commerciale e accelerando i processi decisionali. Germany , guidata da Stefan Lehmann.

, guidata da Stefan Lehmann. Asia Region , guidata da Roberto Leonardi.

, guidata da Roberto Leonardi. Austria & Central Eastern Europe, guidata da Gregor Pilgram: mira a rafforzare il coordinamento strategico tra mercati strettamente interconnessi, sostenendo al contempo una crescita disciplinata e lo scambio di best practice.

Redion Group , guidato da Antoine Parisi, riporterà direttamente al Direttore Generale – Group Deputy CEO, in qualità di piattaforma globale che integra Assistance ed Employee Benefits, per accelerare la convergenza tra capacità di servizio e competenze assicurative e offrire ai clienti soluzioni sempre più distintive e pertinenti.

, guidato da Antoine Parisi, riporterà direttamente al Direttore Generale – Group Deputy CEO, in qualità di piattaforma globale che integra Assistance ed Employee Benefits, per accelerare la convergenza tra capacità di servizio e competenze assicurative e offrire ai clienti soluzioni sempre più distintive e pertinenti. Banca Generali , guidata da Gian Maria Mossa, continuerà a essere supervisionata dal Direttore Generale – Group Deputy CEO.

Leadership, continuità e valorizzazione dei talenti

Le parole del CEO

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato, su proposta del Group CEO Philippe Donnet, l'del Gruppo, a supporto della fase finale del piano strategico "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" e in vista del prossimo ciclo strategico 2028–2030.Tale evoluzione - si legge in una nota - mira a rendereil coordinamento e l'integrazione tra le funzioni di Head Office e i mercati, per rafforzare ulteriormente gli eccellenti risultati del business, facendo leva sulle competenze e sui talenti interni, un ormai consolidato punto di forza di Generali.Con efficacia a partire dal 2 novembre prossimo, la nuova struttura organizzativa prevede ildel Direttore Generale – Group Deputy CEO,, attraverso la riallocazione delle funzioni attualmente facenti capo al General Manager, il cui ruolo cesserà.In particolare, le funzioni che si aggiungeranno alle responsabilità del Direttore Generale – Group Deputy CEO sono: Global Investment Management, guidata da; Group Operations, guidata da; Group Marketing & Customer, guidata da Isabelle Conner e Group Security, guidata daInoltre, la Group Chief Transformation Officeramplierà il proprio perimetro di responsabilità a due ambiti: Sostenibilità, elemento centrale del piano strategico, sotto la guida della Chief Sustainability Officere, dal 1° gennaio 2027, Insurance M&A guidata daNello stesso perimetro vengono istituite due nuova unità: Group Insurance & Business Performance, guidata da, che comprenderà i segmenti Vita e Salute, Danni e Riassicurazione, e la Special Projects Unit, affidata aLa. Inoltre, le funzioni Finance, guidata da; People & Organization, guidata da; Communications & Public Affairs, guidata da; General Counsel, guidata da; nonché Generali Investments Holding, guidata da, continueranno a riportare direttamente al Group CEO.Dali mercati assicurativi saranno riorganizzati in, riportando al Direttore Generale - Group Deputy CEO, con l’obiettivo di coniugare un più forte coordinamento regionale per valorizzare le economie di scala, con la capacità di cogliere tempestivamente le opportunità locali:Inoltre:Dal 1° gennaio 2027,sarà nominata CEO di Generali France, subordinatamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della società e delle autorità di vigilanza competenti.sarà nominato CEO di Generali CEE Holding.Sempre a partire dal 1° gennaio 2027, Laetitia Léonard-Reuter, Gregor Pilgram e Antoine Parisi entreranno a far parte del Group Management Committee.Con effetto dal 31 dicembre 2026, Marco Sesana e Jaime Anchústegui lasceranno il Gruppo., ha affermato: "Il nuovo assetto organizzativo imprime un'ulteriore spinta al processo di trasformazione e all’eccellenza operativa del Gruppo, in linea con la strategia del nostro piano 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence'. Sono particolarmente lieto che questo, tra i migliori a livello globale. Lo sviluppo dei leader del futuro è da tempo una nostra priorità e ci consente di rispondere all’innovazione e ai cambiamenti nei settori assicurativo e dell’asset management, supportando al tempo stesso le ottime performance del Gruppo. Tale approccio è alla base dell’, elementi essenziali per tutelare al meglio gli interessi di tutti i nostri stakeholder".