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Generali, via libera del CdA all’evoluzione dell’assetto organizzativo di Gruppo

A supporto fase finale del piano strategico e in vista del prossimo ciclo strategico 2028–2030.

Assicurazioni, Finanza
Generali, via libera del CdA all’evoluzione dell’assetto organizzativo di Gruppo
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Generali ha approvato, su proposta del Group CEO Philippe Donnet, l'evoluzione dell’assetto organizzativo del Gruppo, a supporto della fase finale del piano strategico "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" e in vista del prossimo ciclo strategico 2028–2030.

Tale evoluzione - si legge in una nota - mira a rendere più snelli ed efficaci il coordinamento e l'integrazione tra le funzioni di Head Office e i mercati, per rafforzare ulteriormente gli eccellenti risultati del business, facendo leva sulle competenze e sui talenti interni, un ormai consolidato punto di forza di Generali.

Una struttura più integrata a supporto del business


Con efficacia a partire dal 2 novembre prossimo, la nuova struttura organizzativa prevede il rafforzamento delle leve gestionali del Direttore Generale – Group Deputy CEO, Giulio Terzariol, attraverso la riallocazione delle funzioni attualmente facenti capo al General Manager, il cui ruolo cesserà.

In particolare, le funzioni che si aggiungeranno alle responsabilità del Direttore Generale – Group Deputy CEO sono: Global Investment Management, guidata da Luca Cetrano; Group Operations, guidata da David Cis; Group Marketing & Customer, guidata da Isabelle Conner e Group Security, guidata da Remo Marini.

Inoltre, la Group Chief Transformation Officer Cécile Paillard amplierà il proprio perimetro di responsabilità a due ambiti: Sostenibilità, elemento centrale del piano strategico, sotto la guida della Chief Sustainability Officer Lucia Silva e, dal 1° gennaio 2027, Insurance M&A guidata da Riccardo Candoni.

Nello stesso perimetro vengono istituite due nuova unità: Group Insurance & Business Performance, guidata da Santiago Villa, che comprenderà i segmenti Vita e Salute, Danni e Riassicurazione, e la Special Projects Unit, affidata a Manlio Lostuzzi.

La governance delle funzioni di controllo resterà invariata. Inoltre, le funzioni Finance, guidata da Cristiano Borean; People & Organization, guidata da Monica Alessandra Possa; Communications & Public Affairs, guidata da Simone Bemporad; General Counsel, guidata da Antonio Cangeri; nonché Generali Investments Holding, guidata da Woody Bradford, continueranno a riportare direttamente al Group CEO.

Una struttura di Gruppo più snella per i mercati assicurativi


Dal 1° gennaio 2027 i mercati assicurativi saranno riorganizzati in cinque aree, riportando al Direttore Generale - Group Deputy CEO, con l’obiettivo di coniugare un più forte coordinamento regionale per valorizzare le economie di scala, con la capacità di cogliere tempestivamente le opportunità locali:

  • Western Europe & Latin America, guidata da Jean-Laurent Granier: riunisce Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, America Latina e Grecia con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento, condividere competenze e sbloccare opportunità in mercati complementari.
  • Italy & Global Corporate & Commercial, guidata da Giancarlo Fancel: avvicina la governance del segmento corporate al suo mercato principale, rafforzando l’orientamento commerciale e accelerando i processi decisionali.
  • Germany, guidata da Stefan Lehmann.
  • Asia Region, guidata da Roberto Leonardi.
  • Austria & Central Eastern Europe, guidata da Gregor Pilgram: mira a rafforzare il coordinamento strategico tra mercati strettamente interconnessi, sostenendo al contempo una crescita disciplinata e lo scambio di best practice.
Inoltre:

  • Redion Group, guidato da Antoine Parisi, riporterà direttamente al Direttore Generale – Group Deputy CEO, in qualità di piattaforma globale che integra Assistance ed Employee Benefits, per accelerare la convergenza tra capacità di servizio e competenze assicurative e offrire ai clienti soluzioni sempre più distintive e pertinenti.
  • Banca Generali, guidata da Gian Maria Mossa, continuerà a essere supervisionata dal Direttore Generale – Group Deputy CEO.

Leadership, continuità e valorizzazione dei talenti


Dal 1° gennaio 2027, Laetitia Léonard-Reuter sarà nominata CEO di Generali France, subordinatamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della società e delle autorità di vigilanza competenti. Gregor Pilgram sarà nominato CEO di Generali CEE Holding.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2027, Laetitia Léonard-Reuter, Gregor Pilgram e Antoine Parisi entreranno a far parte del Group Management Committee.

Con effetto dal 31 dicembre 2026, Marco Sesana e Jaime Anchústegui lasceranno il Gruppo.

Le parole del CEO


Philippe Donnet, Group CEO di Generali, ha affermato: "Il nuovo assetto organizzativo imprime un'ulteriore spinta al processo di trasformazione e all’eccellenza operativa del Gruppo, in linea con la strategia del nostro piano 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence'. Sono particolarmente lieto che questo rafforzamento faccia leva sui nostri talenti interni, tra i migliori a livello globale. Lo sviluppo dei leader del futuro è da tempo una nostra priorità e ci consente di rispondere all’innovazione e ai cambiamenti nei settori assicurativo e dell’asset management, supportando al tempo stesso le ottime performance del Gruppo. Tale approccio è alla base dell’indipendenza e dell’integrità di Generali, elementi essenziali per tutelare al meglio gli interessi di tutti i nostri stakeholder".
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