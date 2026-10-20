Generali, via libera del CdA all’evoluzione dell’assetto organizzativo di Gruppo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Generali
ha approvato, su proposta del Group CEO Philippe Donnet, l'evoluzione dell’assetto organizzativo
del Gruppo, a supporto della fase finale del piano strategico "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" e in vista del prossimo ciclo strategico 2028–2030.
Tale evoluzione - si legge in una nota - mira a rendere più snelli ed efficaci
il coordinamento e l'integrazione tra le funzioni di Head Office e i mercati, per rafforzare ulteriormente gli eccellenti risultati del business, facendo leva sulle competenze e sui talenti interni, un ormai consolidato punto di forza di Generali.
Una struttura più integrata a supporto del business
Con efficacia a partire dal 2 novembre prossimo, la nuova struttura organizzativa prevede il rafforzamento delle leve gestionali
del Direttore Generale – Group Deputy CEO, Giulio Terzariol
, attraverso la riallocazione delle funzioni attualmente facenti capo al General Manager, il cui ruolo cesserà.
In particolare, le funzioni che si aggiungeranno alle responsabilità del Direttore Generale – Group Deputy CEO sono: Global Investment Management, guidata da Luca Cetrano
; Group Operations, guidata da David Cis
; Group Marketing & Customer, guidata da Isabelle Conner e Group Security, guidata da Remo Marini
.
Inoltre, la Group Chief Transformation Officer Cécile Paillard
amplierà il proprio perimetro di responsabilità a due ambiti: Sostenibilità, elemento centrale del piano strategico, sotto la guida della Chief Sustainability Officer Lucia Silva
e, dal 1° gennaio 2027, Insurance M&A guidata da Riccardo Candoni
.
Nello stesso perimetro vengono istituite due nuova unità: Group Insurance & Business Performance, guidata da Santiago Villa
, che comprenderà i segmenti Vita e Salute, Danni e Riassicurazione, e la Special Projects Unit, affidata a Manlio Lostuzzi
.
La governance delle funzioni di controllo resterà invariata
. Inoltre, le funzioni Finance, guidata da Cristiano Borean
; People & Organization, guidata da Monica Alessandra Possa
; Communications & Public Affairs, guidata da Simone Bemporad
; General Counsel, guidata da Antonio Cangeri
; nonché Generali Investments Holding, guidata da Woody Bradford
, continueranno a riportare direttamente al Group CEO.
Una struttura di Gruppo più snella per i mercati assicurativi
Dal 1° gennaio 2027
i mercati assicurativi saranno riorganizzati in cinque aree
, riportando al Direttore Generale - Group Deputy CEO, con l’obiettivo di coniugare un più forte coordinamento regionale per valorizzare le economie di scala, con la capacità di cogliere tempestivamente le opportunità locali:
- Western Europe & Latin America, guidata da Jean-Laurent Granier: riunisce Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, America Latina e Grecia con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento, condividere competenze e sbloccare opportunità in mercati complementari.
- Italy & Global Corporate & Commercial, guidata da Giancarlo Fancel: avvicina la governance del segmento corporate al suo mercato principale, rafforzando l’orientamento commerciale e accelerando i processi decisionali.
- Germany, guidata da Stefan Lehmann.
- Asia Region, guidata da Roberto Leonardi.
- Austria & Central Eastern Europe, guidata da Gregor Pilgram: mira a rafforzare il coordinamento strategico tra mercati strettamente interconnessi, sostenendo al contempo una crescita disciplinata e lo scambio di best practice.
Inoltre:
- Redion Group, guidato da Antoine Parisi, riporterà direttamente al Direttore Generale – Group Deputy CEO, in qualità di piattaforma globale che integra Assistance ed Employee Benefits, per accelerare la convergenza tra capacità di servizio e competenze assicurative e offrire ai clienti soluzioni sempre più distintive e pertinenti.
- Banca Generali, guidata da Gian Maria Mossa, continuerà a essere supervisionata dal Direttore Generale – Group Deputy CEO.
Leadership, continuità e valorizzazione dei talenti
Dal 1° gennaio 2027, Laetitia Léonard-Reuter
sarà nominata CEO di Generali France, subordinatamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della società e delle autorità di vigilanza competenti. Gregor Pilgram
sarà nominato CEO di Generali CEE Holding.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2027, Laetitia Léonard-Reuter, Gregor Pilgram e Antoine Parisi entreranno a far parte del Group Management Committee.
Con effetto dal 31 dicembre 2026, Marco Sesana e Jaime Anchústegui lasceranno il Gruppo.
Le parole del CEO Philippe Donnet, Group CEO di Generali
, ha affermato: "Il nuovo assetto organizzativo imprime un'ulteriore spinta al processo di trasformazione e all’eccellenza operativa del Gruppo, in linea con la strategia del nostro piano 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence'. Sono particolarmente lieto che questo rafforzamento faccia leva sui nostri talenti interni
, tra i migliori a livello globale. Lo sviluppo dei leader del futuro è da tempo una nostra priorità e ci consente di rispondere all’innovazione e ai cambiamenti nei settori assicurativo e dell’asset management, supportando al tempo stesso le ottime performance del Gruppo. Tale approccio è alla base dell’indipendenza e dell’integrità di Generali
, elementi essenziali per tutelare al meglio gli interessi di tutti i nostri stakeholder".