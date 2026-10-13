Kimberly-Clark, la Commissione UE approva l'acquisizione di Kenvue ma con condizioni

Via libera all'operazione con l'impegno di cedere i marchi dell'igiene femminile per tutelare la concorrenza nel mercato europeo

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione di Kenvue da parte di Kimberly-Clark , subordinando il via libera al pieno rispetto degli impegni assunti dall'acquirente. La decisione arriva dopo un'indagine sui possibili effetti dell'operazione sulla concorrenza nel mercato degli assorbenti interni, con particolare riferimento a Repubblica Ceca, Estonia e Slovacchia.



Kimberly-Clark, gruppo statunitense attivo nei prodotti per la cura della persona, commercializza marchi come Huggies e Kotex. Kenvue opera invece nel settore dei prodotti per la salute dei consumatori, con brand quali Listerine, Nicorette, Neutrogena e o.b.



L'indagine della Commissione

L'esame dell'operazione ha evidenziato il rischio di una riduzione della concorrenza nei mercati degli assorbenti interni, in particolare in Repubblica Ceca, Estonia e Slovacchia. Secondo la Commissione, la concentrazione avrebbe eliminato un concorrente importante in mercati caratterizzati dalla presenza di un numero già limitato di fornitori alternativi.



Per rispondere a queste preoccupazioni, Kimberly-Clark ha presentato una serie di impegni volti a preservare la concorrenza e a evitare che l'operazione comprometta le condizioni di mercato.



Le misure correttive proposte

Kimberly-Clark si è impegnata a cedere tutte le attività relative ai propri marchi di assorbenti interni e agli altri prodotti per l'igiene femminile nello Spazio economico europeo (SEE). La cessione comprende i diritti di proprietà intellettuale, il know-how, il personale chiave e le relazioni commerciali associate ai marchi interessati: Kotex, inclusa la linea Lidie, Camelia e Record.



Dopo aver valutato le osservazioni raccolte nel corso del test di mercato e le successive modifiche agli impegni, la Commissione ha concluso che le misure proposte eliminano le sovrapposizioni tra le attività delle due società nel SEE e risolvono le criticità concorrenziali individuate.



La Commissione ha inoltre approvato Dilek Gida Üretim ve Pazarlama Ticaret A.S. come acquirente delle attività da cedere. La società turca, distributore di marchi nel settore dei beni di largo consumo, è stata ritenuta idonea a rilevare e sviluppare il business grazie alle risorse finanziarie e alle competenze necessarie per mantenerlo operativo e competitivo.



L'attuazione degli impegni sarà monitorata da un fiduciario indipendente sotto la supervisione della Commissione europea. L'autorizzazione resta subordinata al pieno rispetto delle condizioni stabilite.



Le norme e la procedura di controllo delle concentrazioni

L'operazione è stata notificata alla Commissione europea il 25 agosto 2026. In base al regolamento UE sulle concentrazioni, l'esecutivo europeo è tenuto a esaminare le fusioni e le acquisizioni che superano determinate soglie di fatturato, per impedire operazioni che possano ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nello Spazio economico europeo o in una sua parte sostanziale.



La maggior parte delle operazioni notificate viene autorizzata dopo un esame preliminare, noto come Fase I. La Commissione dispone generalmente di 25 giorni lavorativi per decidere se approvare la transazione o avviare un'indagine approfondita. Quando, come in questo caso, vengono proposti impegni correttivi durante la Fase I, il termine può essere esteso di ulteriori 10 giorni lavorativi, per un totale di 35 giorni.



(Foto: Trong Nguyen)

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