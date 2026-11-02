USA, crolla la spesa per costruzioni a settembre. Peggio di attese

(Teleborsa) - Cala a sorpresa la spesa per costruzioni in USA a settembre. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.186,1 miliardi di dollari, registrando una flessione dell'1,9% su base mensile, rispetto al +2% rivisto del mese precedente (+0,9% la prima lettura) e contro il +0,4% stimata dagli analisti.



Su base annua si è visto invece un decremento del 2,7%.



Tra le costruzioni private, le cui spese sono scese del 3,8% a 1.639,3 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono calate dell'8,9% a 848,7 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un decremento dell'1% a 546,8 miliardi di dollari.

Condividi

```