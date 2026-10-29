Giappone, fiducia consumatori ottobre cala più delle attese a 35 punti

(Teleborsa) - Peggiora più delle attese il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a ottobre 2026 a 35 punti dai 35,4 di settembre, risultando inferiore alle attese degli analisti che erano per una discesa fino a 35,1 punti.



All'andamento dell'indice hanno concorso il calo delle intenzioni di spesa di beni durevoli (-0,5 punti), il mantenimento di quelle sui redditi (-0,1 punti) e la diminuzione di quelle sullo stile di vita (-0,6 punti). In calo anche le attese sull'occupazione (-0,6 punti).



L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.



(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash)

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