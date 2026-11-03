Milano 17:35
49.942 -0,01%
Nasdaq 18:37
28.221 +0,82%
Dow Jones 18:37
51.722 -0,50%
Londra 17:35
10.638 -1,14%
Francoforte 17:35
25.865 -0,45%

Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,10%

Il Dow Jones prende il via a 51.932,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,10%
Discesa moderata per l'indice del principale listino USA, in calo dello 0,10%, dopo un'apertura a 51.932,63.
Condividi
```