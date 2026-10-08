Milano 16:02
49.607 -0,73%
Nasdaq 16:02
30.967 -0,62%
Dow Jones 16:02
51.161 -0,04%
Londra 16:02
10.492 +0,32%
Francoforte 16:02
24.961 -0,57%

Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,15%

Il Dow Jones prende il via a 51.105,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,15%
Discesa moderata per l'indice del principale listino USA, in calo dello 0,15%, dopo un'apertura a 51.105,04.
Condividi
```