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Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,22%

Il Dow Jones prende il via a 51.406,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,22%
Discesa moderata per l'indice del principale listino USA, in calo dello 0,22%, dopo un'apertura a 51.406,44.
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