Borsa: Londra, apertura -0,5%

Milano 12:35
49.716 -0,46%
Nasdaq 2-nov
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Dow Jones 2-nov
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Londra 12:35
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Francoforte 12:35
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In breve, Finanza
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