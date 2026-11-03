CDP e Confindustria insieme per lo sviluppo delle imprese della Lombardia: a Milano l'ultima tappa del Roadshow

(Teleborsa) - Il Roadshow di CDP e Confindustria 'Insieme per il futuro delle imprese' arriva a Milano per la sua decima e ultima tappa, con l'obiettivo di dare impulso allo sviluppo del territorio, rafforzare il dialogo eche le aziende devono affrontare.L'appuntamento di oggi ha completato un percorso iniziato a Roma e che ha attraversato il Paese toccando Cagliari, Bologna, Firenze, Bari, Torino, Napoli, Venezia e Palermo. L'iniziativa nel suo complesso, consentendo di. L'appuntamento di oggi conclude quindi un percorso ma non la collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, che si rafforza anche con la. Il nuovo accordo punta ae favorire una più stretta, promuovendo l'emergere di campioni tecnologici italiani capaci di competere a livello globale.Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, ha dichiarato: "Con la tappa di Milano. Grazie alla collaborazione con Confindustria abbiamo portato avanti un dialogo diretto con gli attori locali, che riteniamo fondamentale per trasformare indirizzi strategici in scelte concrete. La conclusione del Roadshowper la competitività del Paese. Il nostro lavoro al fianco delle aziende proseguirà nella convinzione che sia essenziale fare sistema per affrontare le trasformazioni del nostro tempo".Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, ha affermato: "In questi mesi. Le dieci tappe del Roadshow hanno consentito di consolidare il rapporto con le imprese nei territori e presentare le opportunità di supporto finanziario offerte dal Gruppo CDP.: un traguardo che conferma il valore della collaborazione e pone le basi per proseguirla. L'esperienza maturata ci consegna un metodo di lavoro condiviso, che continueremo a mettere al servizio delle aziende per sostenerne la crescita e contribuire allo sviluppo del Paese".Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, ha sottolineato: "La collaborazione tra CDP e Confindustria è. Una delle sfide principali è favorire la crescita dimensionale delle PMI attraverso le aggregazioni industriali, anche individuando strumenti finanziari con tempi coerenti con quelli dello sviluppo industriale. Come Assolombarda,, che dal lancio dello scorso febbraio ha raccolto oltre 110 richieste di matching tra imprese. La collaborazione con CDP può aiutarci a trasformare queste opportunità in concreti percorsi di crescita".Giuseppe Pasini, Presidente di Confindustria Lombardia, ha commentato: ", grazie al traino rappresentato dalla elevata competitività globale delle nostre imprese. In una regione ad alta vocazione manifatturiera e propensa all'innovazione come la Lombardia, il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti ha quindi un effetto leva sull'economia che va oltre i confini regionali e nazionali., l'assenza di politica industriale, per Confindustria Lombardia: in quest'ottica CDP rappresenta un interlocutore imprescindibile del sistema Italia".Angelo Camilli, Vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco, ha evidenziato: "per costruire risposte efficaci alle sfide della crescita. In dieci tappe abbiamo messo a confronto territori, sistema produttivo e strumenti finanziari, rafforzando il dialogo tra Confindustria e CDP. Ora siamo chiamati a dare continuità a questo lavoro, facilitando l'accesso delle aziende alle risorse e alle competenze necessarie per investire, crescere e competere sui mercati internazionali".Emanuele Levi, Amministratore Delegato di CDP Venture Capital, ha dichiarato: "La firma del Protocollo d'Intesa tra CDP Venture Capital e Confindustria rappresenta un passo importante per costruire una filiera dell'innovazione più forte, favorendo la connessione tra ricerca, capitale e industria. Con questo accordo, perché è nella loro applicazione che l'innovazione può tradursi in crescita e competitività per tutto il Paese".I lavori della giornata, che hanno incluso un inquadramento economico a cura della Responsabile Monitoraggio d'Impatto di CDP Cristina dell'Aquila, sono proseguiti con panel tematici percon l'Amministratore Delegato di CDP Venture Capital Emanuele Levi, l'Amministratore Delegato di Simest Regina Corradini D'Arienzo, l'Amministratore Delegato di Fondo Italiano d'Investimento Domenico Lombardi, l'Amministratore Delegato di CDP Real Asset Antonino Turicchi, il Direttore Business di CDP Andrea Nuzzi, il Direttore Cooperazione allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali di CDP Carlo Rossotto, la Fondatrice e CEO di Sinergy Flow Alessandra Accogli e il Presidente di Mach I Tronic, Marco Giovannini.