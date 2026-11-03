Ultima tappa del Roadshow di CDP e Confindustria: insieme per lo sviluppo delle imprese della Lombardia

Il Roadshow di CDP e Confindustria 'Insieme per il futuro delle imprese' arriva a Milano per la sua decima e ultima tappa, con l'obiettivo di dare impulso allo sviluppo del territorio, rafforzare il dialogo e offrire risposte efficaci alle sfide
che le aziende devono affrontare.
L'appuntamento di oggi ha completato un percorso iniziato a Roma e che ha attraversato il Paese toccando Cagliari, Bologna, Firenze, Bari, Torino, Napoli, Venezia e Palermo. L'iniziativa nel suo complesso ha coinvolto imprese, rappresentanti delle associazioni e del mondo finanziario sul territorio
, consentendo di consolidare nel corso degli incontri l'interazione con le aziende locali per sostenere le priorità di sviluppo delle diverse aree
. L'appuntamento di oggi conclude quindi un percorso ma non la collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, che si rafforza anche con la sottoscrizione di un'intesa, quella tra CDP Venture Capital e l'associazione degli industriali
. Il nuovo accordo punta a rafforzare l'ecosistema italiano dell'innovazione, accelerare la crescita di start-up e PMI innovative
e favorire una più stretta cooperazione tra industria, capitale di rischio, università, ricerca e istituzioni
, promuovendo l'emergere di campioni tecnologici italiani capaci di competere a livello globale.
Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, ha dichiarato: "Con la tappa di Milano si conclude un percorso che ha attraversato l'Italia per ascoltare le imprese e comprenderne le esigenze
. Grazie alla collaborazione con Confindustria abbiamo portato avanti un dialogo diretto con gli attori locali, che riteniamo fondamentale per trasformare indirizzi strategici in scelte concrete. La conclusione del Roadshow è il punto di arrivo di un confronto che ha fatto emergere le potenzialità e il contributo dei territori
per la competitività del Paese. Il nostro lavoro al fianco delle aziende proseguirà nella convinzione che sia essenziale fare sistema per affrontare le trasformazioni del nostro tempo".
Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, ha affermato: "In questi mesi abbiamo rafforzato l'impegno comune di CDP e Confindustria a sostegno del sistema produttivo italiano
. Le dieci tappe del Roadshow hanno consentito di consolidare il rapporto con le imprese nei territori e presentare le opportunità di supporto finanziario offerte dal Gruppo CDP. Siamo orgogliosi di concludere questo percorso in Lombardia
: un traguardo che conferma il valore della collaborazione e pone le basi per proseguirla. L'esperienza maturata ci consegna un metodo di lavoro condiviso, che continueremo a mettere al servizio delle aziende per sostenerne la crescita e contribuire allo sviluppo del Paese".
Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, ha sottolineato: "La collaborazione tra CDP e Confindustria è un'opportunità importante per sostenere la crescita delle imprese e tradurre gli impegni nazionali in progetti concreti sui territori
. Una delle sfide principali è favorire la crescita dimensionale delle PMI attraverso le aggregazioni industriali, anche individuando strumenti finanziari con tempi coerenti con quelli dello sviluppo industriale. Come Assolombarda, siamo già impegnati su questo fronte con il portale Capital Matching di Bancopass
, che dal lancio dello scorso febbraio ha raccolto oltre 110 richieste di matching tra imprese. La collaborazione con CDP può aiutarci a trasformare queste opportunità in concreti percorsi di crescita".
Giuseppe Pasini, Presidente di Confindustria Lombardia, ha commentato: "Supportare gli investimenti del tessuto produttivo lombardo contribuisce a far crescere le filiere nazionali e il loro indotto
, grazie al traino rappresentato dalla elevata competitività globale delle nostre imprese. In una regione ad alta vocazione manifatturiera e propensa all'innovazione come la Lombardia, il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti ha quindi un effetto leva sull'economia che va oltre i confini regionali e nazionali. Con la fine del PNRR, il rischio di centralizzazione e taglio dei fondi di coesione
, l'assenza di politica industriale, per Confindustria Lombardia è fondamentale fare sistema a tutela degli interessi del nostro Paese
: in quest'ottica CDP rappresenta un interlocutore imprescindibile del sistema Italia".
Angelo Camilli, Vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco, ha evidenziato: "Il Roadshow ha confermato quanto sia importante partire dalle esigenze concrete delle imprese
per costruire risposte efficaci alle sfide della crescita. In dieci tappe abbiamo messo a confronto territori, sistema produttivo e strumenti finanziari, rafforzando il dialogo tra Confindustria e CDP. Ora siamo chiamati a dare continuità a questo lavoro, facilitando l'accesso delle aziende alle risorse e alle competenze necessarie per investire, crescere e competere sui mercati internazionali".
Emanuele Levi, Amministratore Delegato di CDP Venture Capital, ha dichiarato: "La firma del Protocollo d'Intesa tra CDP Venture Capital e Confindustria rappresenta un passo importante per costruire una filiera dell'innovazione più forte, favorendo la connessione tra ricerca, capitale e industria. Con questo accordo vogliamo accelerare l'adozione delle nuove tecnologie da parte del sistema industriale
, perché è nella loro applicazione che l'innovazione può tradursi in crescita e competitività per tutto il Paese".
I lavori della giornata, che hanno incluso un inquadramento economico a cura della Responsabile Monitoraggio d'Impatto di CDP Cristina dell'Aquila, sono proseguiti con panel tematici per approfondire le opportunità di crescita anche sul fronte dell'innovazione e della proiezione verso l'estero
con l'Amministratore Delegato di CDP Venture Capital Emanuele Levi, l'Amministratore Delegato di Simest Regina Corradini D'Arienzo, l'Amministratore Delegato di Fondo Italiano d'Investimento Domenico Lombardi, l'Amministratore Delegato di CDP Real Asset Antonino Turicchi, il Direttore Business di CDP Andrea Nuzzi, il Direttore Cooperazione allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali di CDP Carlo Rossotto, la Fondatrice e CEO di Sinergy Flow Alessandra Accogli e il Presidente di Mach I Tronic, Marco Giovannini.(Foto: Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, Angelo Camilli, Vicepresidente di Confindustria per il Credito, Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, e Giuseppe Pasini, Presidente di Confindustria Lombardi)
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