Indicazioni rialziste per El.En

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Seduta decisamente positiva per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , parte del FTSE Italia Star , che ha terminato in rialzo del 2,13%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 16,33 Euro, con stop loss individuato a quota 15,74 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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