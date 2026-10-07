Milano 6-ott
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Nasdaq 0:34
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Dow Jones 6-ott
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Londra 6-ott
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Francoforte 6-ott
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El.En spinge al rialzo

Finanza
El.En spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Nuovo spunto rialzista per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, parte del FTSE Italia Star, che guadagna bene e porta a casa un +1,23%.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di El.En favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 16,52 Euro con stop loss fissato a quota 15,77 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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