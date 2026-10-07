El.En spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Nuovo spunto rialzista per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , parte del FTSE Italia Star , che guadagna bene e porta a casa un +1,23%.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di El.En favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 16,52 Euro con stop loss fissato a quota 15,77 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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