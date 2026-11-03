Philips, redditività oltre le attese e previsioni 2026 confermate

La performance ha beneficiato di una riduzione dei costi

(Teleborsa) - Philips ha archiviato il terzo trimestre con una redditività oltre le attese beneficiando di una riduzione dei costi.



Il produttore olandese di dispositivi medici ha infatti riportato un EBITA margin rettificato aumentato di 70 punti base al 13%, rispetto all'11,9% previsto dagli analisti. Il fatturato del gruppo è stato pari a 4,4 miliardi di euro, in crescita del 3% a parità di perimetro mentre i ricavi operativi si sono attestati a 165 milioni di euro.



Philips ha confermato le proprie previsioni per l'intero anno 2026, stimando una crescita comparabile delle vendite tra il 3% e il 4,5%

un margine EBITA rettificato del 13,5%-14,0%, incluso un beneficio derivante dal rimborso dei dazi doganali statunitensi pari a circa l'1%, e un free cash flow di 1,5-1,7 miliardi di euro, inclusi circa 200 milioni di euro di rimborsi netti relativi ai dazi USA.



Roy Jakobs, CEO di Royal Philips, afferma: "I nostri risultati da inizio anno, insieme al nostro solido portafoglio ordini, ci danno fiducia nel raggiungimento delle nostre previsioni per l'intero anno e delle nostre ambizioni a medio termine. Mentre procediamo in collaborazione Insieme ai nostri clienti, i nostri team in tutto il mondo si impegnano a mettere la qualità al centro delle nostre attività, offrendo un'assistenza migliore a un numero sempre maggiore di persone."

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