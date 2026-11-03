Ryanair, a ottobre traffico +1% con 19,4 milioni di passeggeri

Il load factor è rimasto stabile al 93%

(Teleborsa) - Nell'ottobre scorso Ryanair ha trasportato oltre 19,4 milioni di passeggeri, in aumento dell'1% rispetto ai circa 19,2 milioni registrati nello stesso mese del 2025. Il coefficiente di riempimento degli aeromobili (load factor) è rimasto invariato al 93%.



Nei dodici mesi conclusi a ottobre, la compagnia aerea ha totalizzato 215,4 milioni di passeggeri, segnando una crescita del 5% su base annua. Anche in questo caso il load factor si è mantenuto stabile, attestandosi mediamente al 94%.

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