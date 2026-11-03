TISG, perdita sale a 58,7 milioni a fine settembre. Patrimonio netto negativo per 435 milioni

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), società della nautica di lusso quotata su Euronext Milan, registra una perdita di 58,7 milioni di euro da inizio anno al 30 settembre 2026, in peggioramento rispetto ai 46,1 milioni della situazione al 31 agosto. È quanto emerge dall'aggiornamento fornito al Tribunale di Firenze. La perdita ante imposte sale a 74 milioni da 60,1 milioni, mentre i ricavi operativi si attestano a 68,3 milioni (64,7 milioni a fine agosto).



TISG spiega che il peggioramento di circa 13,8 milioni della perdita ante imposte rispetto ad agosto ha due origini. Circa 2,5 milioni derivano dal calo dell'EBITDA, dovuto alla ridotta attività ordinaria, a bassa marginalità, e ai costi di struttura che continuano a pesare sul conto economico. Gli altri 11,4 milioni sono legati a poste straordinarie: circa 4 milioni per la rinuncia ai crediti verso la controllata Celi, circa 5 milioni per la svalutazione di crediti verso fornitori e alcuni clienti ritenuti non incassabili, circa 0,5 milioni di ulteriori interessi e sanzioni su debiti tributari e previdenziali non pagati e accantonamenti per contenziosi con ex dipendenti, e circa 1,8 milioni tra ammortamenti del mese e interessi passivi sui debiti bancari.



Nel complesso, le componenti straordinarie sono negative per circa 30 milioni di euro. Si riferiscono principalmente a sopravvenienze passive legate al riconoscimento di fatture a fornitori senza ordine o non relative al 2026, a posizioni intercompany verso la controllata TISG Turkey e ai costi per la ristrutturazione e il risanamento della società, come quelli per gli advisor legali e finanziari.



Sul fronte patrimoniale, il patrimonio netto è negativo per 435,2 milioni di euro. Era negativo per 422,7 milioni a fine agosto e per 376,5 milioni a fine 2025. Le disponibilità liquide sono scese a 1,8 milioni, dai 2,9 milioni di agosto e dai 15,9 milioni di fine 2025. I debiti commerciali salgono a 208,3 milioni (180,8 milioni a dicembre). Le passività finanziarie ammontano a 151,6 milioni a breve termine e a 34,2 milioni a lungo termine. La società precisa che tutti i mutui bancari a lungo termine sono stati riclassificati tra le passività correnti per il mancato pagamento delle rate e per la situazione di moratoria e stand still in corso.



TISG sottolinea che diffonde questi dati solo per via dell'obbligo di deposito imposto dal Tribunale e per garantire la parità informativa del mercato. In assenza di tale obbligo, non avrebbe pubblicato dati infrannuali non revisionati prima della relazione semestrale.

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