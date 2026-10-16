VIMI Fasteners, ricavi 9 mesi salgono a 44,6 milioni di euro

(Teleborsa) - VIMI Fasteners , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per i settori automotive, industriale, oil&gas e aerospace, ha comunicato che i ricavi consolidati al terzo trimestre 2026 ammontano a 44,61 milioni di euro (+5,1% rispetto a 42,43 milioni del 30 settembre 2025).



Continua inoltre a mostrarsi positivo l'andamento dell'ingresso degli ordini da parte dei clienti (+6,2% rispetto al 30 settembre dell'anno precedente). Il portafoglio ordini complessivo del Gruppo con scadenza entro la fine dell'esercizio, al netto del fatturato anzidetto, raggiunge quindi un valore di 14,28 milioni di euro (in crescita rispetto agli 13,67 milioni rilevati al termine del terzo trimestre 2025).



L'indebitamento finanziario netto consolidato mostra un valore di 19,86 milioni di euro, in miglioramento rispetto al valore di 20,11 milioni rilevato al 30 giugno 2026 e in linea con gli 19,64 milioni del 31 dicembre 2025. Tale valore di indebitamento finanziario include un ammontare pari a 5,18 milioni derivante dalla rilevazione tra i debiti finanziari di tutte le rate future previste dei contratti di affitto e leasing, come richiesto dallo standard IFRS16, ed un ammontare di 1,94 milioni rappresentativo dei corrispettivi ancora da versare a fronte dell'acquisizione della Filostamp. Al netto di tali poste, pertanto, l'esposizione netta bancaria del Gruppo ammonta ad un valore di 12,73 milioni, in linea con il valore di 12,81 milioni rilevato in occasione della pubblicazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2026.

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