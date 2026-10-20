UniCredit internalizza securities services in Italia con ingresso di 54 specialisti da SGSS

(Teleborsa) - UniCredit cambia il proprio modello operativo nei servizi titoli, con il previsto trasferimento di un'unità operativa dedicata e la conseguente assunzione in Italia di 54 specialisti provenienti da Société Générale Securities Services (SGSS). Il trasferimento dovrebbe diventare effettivo non prima di gennaio 2027.



L'operazione supporta l'attuazione del piano precedentemente annunciato dalla banca per l'internalizzazione di attività chiave di back-office nell'ambito dei servizi titoli attraverso la scelta di fornitori e la definizione di processi armonizzati tra Italia e Germania e la creazione di un modello operativo più snello, resiliente e scalabile. I colleghi che entreranno a far parte di UniCredit si occupano di attività quali la gestione dei dati anagrafici (static data), attività collegate a operazioni societarie e quelle accessorie di regolamento dei titoli. Il trasferimento contribuirà alla creazione degli oltre 200 nuovi ruoli collegati al programma di trasformazione dei servizi titoli. L'iniziativa viene implementata nel rispetto degli accordi raggiunti tra UniCredit e SGSS, di cui non sono stati diffusi i dettagli finanziari.



"Questo passaggio rappresenta una tappa importante nel percorso di trasformazione delle nostre attività di securities services, avvicinando ancora di più competenze e capacità strategiche ai nostri clienti e alla nostra organizzazione - ha detto Gianfranco Bisagni, Group Chief Operating Officer di UniCredit - Siamo impegnati a continuare a sviluppare internamente competenze e professionalità a supporto di un modello operativo più semplice, resiliente ed efficiente in tutti i nostri mercati".

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