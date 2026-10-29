Linde, ricavi record a 9,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Linde , colosso britannico dei gas industriali quotato sul Nasdaq, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi record di 9.404 milioni di dollari, in crescita del 9% su base annua, incluso un effetto cambio favorevole dell'1%. Le vendite sottostanti sono aumentate del 5%, grazie a un effetto prezzo del 3% e a volumi in crescita del 2%, trainati soprattutto dai settori elettronica, chimica ed energia e manifatturiero.



L'utile operativo rettificato è salito dell'8% a 2.763 milioni di dollari, con un margine del 29,4%, in calo di 30 punti base ma stabile al netto dell'effetto del trasferimento dei costi sui prezzi. L'utile netto rettificato è cresciuto del 7% a 2.122 milioni e l'utile per azione rettificato del 9% a 4,59 dollari, livello record. A livello contabile, l'utile netto è sceso del 12% a 1.692 milioni e l'EPS dell'11% a 3,66 dollari, per effetto delle componenti legate all'acquisizione di Linde AG e dei costi del programma di riduzione dei costi.



Il flusso di cassa operativo è aumentato dell'8% a 3.169 milioni di dollari e il free cash flow si è attestato a 1.777 milioni, dopo investimenti per 1.392 milioni. Nel trimestre il gruppo ha restituito agli azionisti 1.685 milioni tra dividendi e riacquisti di azioni proprie.



Tra le aree geografiche, le Americhe hanno registrato ricavi per 3.601 milioni (+11%), con un margine operativo del 35,1%, l'Asia Pacifico per 1.950 milioni (+12%) e l'EMEA per 2.327 milioni (+7%). Linde Engineering ha generato ricavi per 582 milioni (+12%), con un portafoglio ordini di apparecchiature per terzi di 2,9 miliardi.



"La performance finanziaria di Linde ha continuato a migliorare nel terzo trimestre, con ricavi record di 9,4 miliardi di dollari ed EPS record di 4,59 dollari, insieme a un forte flusso di cassa operativo di 3,2 miliardi - ha dichiarato il CEO Sanjiv Lamba - L'attività di proposte ai clienti resta robusta, in particolare nell'elettronica, e sostiene la nostra fiducia in una crescita continua del portafoglio progetti. Indipendentemente dal contesto economico, restiamo concentrati sull'eccellenza operativa e su un'allocazione disciplinata del capitale".



Per il quarto trimestre Linde prevede un utile per azione rettificato tra 4,40 e 4,50 dollari, in crescita del 5-7%. Per l'intero 2026 l'EPS rettificato è atteso tra 17,82 e 17,92 dollari, in aumento dell'8-9%, ipotizzando un effetto cambio favorevole del 2%. Gli investimenti sono previsti tra 5,5 e 6 miliardi di dollari, a sostegno di un portafoglio progetti di 11 miliardi.

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