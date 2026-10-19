Circle, controllata eXyond riceve 135 mila euro per partecipazione a progetto europeo TISGRADE

(Teleborsa) - Circle , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato che la controllata eXyond ha aderito a TISGRADE - Traffic Management Information Services upGRADe Europe, iniziativa europea volta a migliorare la qualità, la disponibilità e l'interoperabilità delle informazioni sul traffico in tempo reale in Europa.



Finanziato nell'ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF) Transport, TISGRADE riunisce un ampio partenariato europeo composto da autorità stradali nazionali, regionali e locali, punti di accesso nazionali (National Access Points), aziende tecnologiche e fornitori di servizi di mobilità, con l'obiettivo di rafforzare e sviluppare l'ecosistema dei servizi di informazione sul traffico. Il progetto si concentra sull'evoluzione dell'intera catena del valore dei dati relativi alle informazioni sul traffico in tempo reale (Real-Time Traffic Information - RTTI), dalla raccolta, validazione e digitalizzazione dei dati fino alla loro accessibilità e condivisione.



Nell'ambito del progetto, eXyond metterà a disposizione le proprie competenze nell'infomobilità, nella gestione dei dati sul traffico e nei servizi digitali per la mobilità, partecipando a diverse attività tecniche e di implementazione, con un contributo a fondo perduto di circa 135.000 euro.



"Per eXyond e Circle, questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per valorizzare le nostre competenze nell'infomobilità e nelle soluzioni basate sui dati di traffico in un contesto europeo, contribuendo a un sistema dei trasporti più sicuro, efficiente e sempre più guidato dai dati", ha detto Alexio Picco, Consigliere di Amministrazione di eXyond e Responsabile della Business Line Infomobility di Circle.









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