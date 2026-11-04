CVS Health, nel 3° trimestre fatturato in crescita batte le attese e in rialzo guidance utile 2026

CVS Health Corporation

Una società leader nelle soluzioni sanitarie , che comprende Aetna, CVS Caremark, CVS Specialty, Oak Street Health e Signify Health. In questa fase transitoria, tale entità manterrà la denominazione CVS Health .

, che comprende Aetna, CVS Caremark, CVS Specialty, Oak Street Health e Signify Health. In questa fase transitoria, tale entità manterrà la denominazione . Una società leader a livello nazionale nel settore delle farmacie retail e dell'assistenza sanitaria di comunità, che include circa 9.000 farmacie CVS, il servizio di farmacia per corrispondenza, MinuteClinic (inclusa l'assistenza virtuale) e la divisione di servizi tecnologici Health100. Questa società assumerà il nome di CVS Pharmacy.

(Teleborsa) -, azienda sanitaria statunitense proprietaria tra l'altro della catena di farmacie al dettaglio CVS Pharmacy, ha chiuso ildel 2026 contotali sono aumentati su base annua del 5,4% a 108,4 miliardi di dollari, trainati principalmente dalla crescita nei segmenti Health Services e Health Care Benefits. L'rettificato è aumentato del 21,2% a 4,2 miliardi. L'(EPS) rettificato è salito a 2,09 dollari, rispetto agli 1,60 dollari dell'anno precedente, principalmente grazie al miglioramento dell'utile operativo rettificato nel segmento "Health Care Benefits", che riflette la costante attuazione del piano di recupero dei margini. Ilgenerato dalle attività operative dall'inizio dell'anno è pari a 15,3 miliardi di dollari.I numeri del trimestre hanno superato le attese degli analisti, che indicavano un consensus di poco più di 103 miliardi per i ricavi e di 1,7 dollari per l'EPS.CVS Health ha alzato le previsioni per l'intero anno 2026 relative all'EPS rettificato e al flusso di cassa generato dalle attività operative, per tenere conto della crescita nei segmenti Health Care Benefits e Pharmacy & Consumer Wellness. Al contempo, viene mantenuto un approccio prudente per il resto dell'anno, alla luce del perdurare di trend di costo elevati e della possibilità di venti contrari a livello macroeconomico.In dettaglio, l'è ora atteso ad almeno 8,20 dollari, rispetto al precedente intervallo di 7,90–8,10 dollari, mentredalle attività operative è stimato ad almeno 15,5 miliardi, rispetto alla stima precedente di almeno 11,5 miliardi.Dopo un'approfondita revisione strategica condotta dal Cda di CVS Health, il gigante sanitario ha annunciato l'intenzione di, entrambe, impegnate a innovare per rendere l'assistenza sanitaria più accessibile, conveniente e semplice da gestire per i milioni di persone a cui si rivolgono.La scissione porterà alla creazione di due entità.Al momento della scissione,, attuale Presidente e CEO di CVS Health, assumerà la carica di Presidente e CEO della società dedicata alle soluzioni sanitarie, mentre, attuale Group President di CVS Health, ricoprirà il ruolo di CEO di CVS Pharmacy. Ulteriori nomine dirigenziali e i membri dei rispettivi Cda saranno resi noti in una fase successiva.Il completamento della scissione è previsto entro la