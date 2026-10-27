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Tasso disoccupazione Spagna (QoQ) nel terzo trimestre
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27 ottobre 2026 - 09.45
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Tasso disoccupazione nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +10,18%
, in aumento rispetto al precedente +9,87% (la previsione era +9,9%).
(Foto: jorono / Pixabay)
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