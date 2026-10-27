Milano 14:07
49.326 +0,28%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 14:07
10.666 -0,94%
Francoforte 14:07
25.482 +0,28%

Tasso disoccupazione Spagna (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Spagna (QoQ) nel terzo trimestre
Spagna, Tasso disoccupazione nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +10,18%, in aumento rispetto al precedente +9,87% (la previsione era +9,9%).

(Foto: jorono / Pixabay)
Condividi
```