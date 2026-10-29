Appuntamenti macroeconomici del 29 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 29/10/2026
06:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 35,1 punti; preced. 35,4 punti)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. -0,4%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 2 Mld Euro)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (atteso 2,2 Mld £; preced. 2,46 Mld £)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 97,5 punti; preced. 97,9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -3,8 punti; preced. -3,8 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -17,9 punti; preced. -16,5 punti)
12:00 Italia: Fiducia consumatori (atteso 90,9 punti; preced. 91,2 punti)
12:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 95,9 punti)
13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 199K unità; preced. 194K unità)
13:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
13:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,9%)
13:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3,2%; preced. 2,2%)
15:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 75 Mld piedi cubi; preced. 77 Mld piedi cubi)
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