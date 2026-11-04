Londra: andamento rialzista per Anglo American

(Teleborsa) - Balza in avanti la società mineraria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Analizzando lo scenario di Anglo American si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 37,55 sterline. Prima resistenza a 38,48. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 36,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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