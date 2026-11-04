Mondo TV conferma previsioni del piano ma restano le incertezze patrimoniali

Permane la fattispecie prevista dall’articolo 2446 del Codice Civile

(Teleborsa) - Il CdA di Mondo TV ha confermato allo stato le previsioni del Business Plan 2025–29, incluso l'obiettivo di ritorno all'utile della capogruppo nell'esercizio 2029, senza procedere in tale sede a una revisione organica del Piano.



La valutazione - si legge in una nota - tiene conto delle misure di contenimento dei costi, delle produzioni in corso e delle iniziative di risanamento e rafforzamento patrimoniale, nonché delle opportunità commerciali, considerate secondo il rispettivo grado di maturazione.



Il Consiglio ha inoltre rilevato che il significativo ritardo dei ricavi caratteristici rende più sfidante il conseguimento degli obiettivi commerciali e, in particolare, dell'obiettivo annuale 2026. Proseguono trattative per la valorizzazione della library e per nuove iniziative produttive e distributive, alcune in fase avanzata, che non consentono tuttavia, allo stato, di quantificare attendibilmente l’entità e la tempistica dell’eventuale recupero. La revisione organica del Piano è programmata all’inizio del 2027, sulla base dei dati annuali consuntivi o preconsuntivi, dell’esito dell’aumento di capitale e degli sviluppi delle iniziative in corso.



La situazione patrimoniale

Il Consiglio ha esaminato un prospetto di aggiornamento patrimoniale predisposto al 31 ottobre 2026 sulla base delle risultanze contabili e delle informazioni disponibili alla data odierna.



Il prospetto evidenzia un capitale sociale di Euro 25.232.570, perdite portate a nuovo di Euro 27.841.802, altre riserve di Euro 1.909.735 e un utile al 30 settembre 2026 di Euro 1.705.852, con un patrimonio netto complessivamente positivo di Euro 1.006.355.



Rispetto al patrimonio netto della capogruppo al 30 giugno 2026, pari a circa Euro 637 migliaia, si registra un incremento di circa Euro 369 migliaia. La variazione riflette l'aumento del capitale sociale e delle altre riserve, complessivamente pari a circa Euro 778 migliaia, parzialmente compensato dalla riduzione dell’utile cumulato, passato da circa Euro 2.114 migliaia al 30 giugno a circa Euro 1.706 migliaia al 30 settembre 2026.



Pur in presenza del miglioramento del patrimonio netto rispetto alla chiusura del semestre, permane un'incidenza delle perdite sul capitale sociale superiore a un terzo, con conseguente permanenza della fattispecie prevista dall’articolo 2446 del Codice Civile.



Il Consiglio ha esaminato, esclusivamente in via preliminare, una simulazione di copertura delle perdite per Euro 24.232.570 mediante riduzione del capitale sociale a Euro 1 milione. A parità delle altre poste, il patrimonio netto rimarrebbe invariato e risulterebbe superiore al capitale residuo.



Il board ha programmato una successiva riunione entro la fine dell'esercizio e successivamente alla chiusura dell’aumento di capitale, per definire la proposta di intervento e deliberare la convocazione dell'assemblea straordinaria, indicativamente a gennaio 2027.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)

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