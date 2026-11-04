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PMI composito USA in ottobre
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04 novembre 2026 - 15.50
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PMI composito in ottobre pari a 55,9 punti
, in calo rispetto al precedente 58,4 punti (la previsione era 57,6 punti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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