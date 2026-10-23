Milano 17:01
48.263 -0,25%
Nasdaq 17:01
29.118 +0,55%
Dow Jones 17:01
52.332 -1,01%
Londra 17:01
10.658 -0,63%
Francoforte 17:01
25.109 -1,03%

PMI composito USA in ottobre

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PMI composito USA in ottobre
USA, PMI composito in ottobre pari a 57,6 punti, in calo rispetto al precedente 58,4 punti.
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