La Bank of England alza i tassi all'unanimità al 4%

Un membro del Comitato avrebbe voluto un rialzo maggiore

(Teleborsa) - Il Comitato di politica monetaria (MPC) della Bank of England (BoE) ha deliberato, con una maggioranza di 8 voti contro 1, un aumento del tasso di riferimento di 0,25 punti percentuali, portandolo al 4%. Un membro ha votato a favore di un incremento di 0,5 punti percentuali, per aumentare il tasso al 4,25%. Le attese del consensus erano per 7 voti a favore di un aumento e 2 voti a favore di tassi fermi.



La banca centrale fa notare che il conflitto in Medio Oriente è giunto ormai al nono mese e i prezzi globali dell'energia hanno continuato a salire, partendo da livelli già elevati. Nel Regno Unito, l'inflazione è salita al 3,5% a settembre e si prevede ora che raggiungerà circa il 5% entro la metà del prossimo anno, per poi diminuire man mano che si attenuerà l'impatto dell'aumento dei costi energetici sui tassi di inflazione a 12 mesi e che la politica monetaria, mantenuta su un orientamento restrittivo, eserciterà una pressione al ribasso sull'inflazione.



"Sebbene gli effetti diretti dell'aumento dei prezzi dell'energia siano evidenti - e destinati a continuare a incidere sulle bollette energetiche di imprese e famiglie - vi sono ancora scarse prove di effetti di secondo impatto su altri prezzi e sui salari - si legge nell'analisi della BoE - Tuttavia, il livello di pressione inflazionistica che si sta accumulando è tale da giustificare un rialzo del tasso di riferimento. I dati sull'attività economica degli ultimi mesi si sono rivelati, nel complesso, più solidi del previsto, rafforzando la necessità di un moderato irrigidimento della politica monetaria.



Il Comitato continuerà a valutare i dati disponibili a ogni riunione, monitorando in particolare la probabilità che i prezzi elevati dell'energia si trasmettano ad altri prezzi e all'economia nel suo complesso, attraverso l'analisi dell'evoluzione delle dinamiche salariali, delle strategie di determinazione dei prezzi e del grado di capacità inutilizzata nel sistema.

Condividi

```