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/ Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,08%)
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,08%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.638,03 punti
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Finanza
03 novembre 2026 - 02.38
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Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,08%, dopo aver aperto a 3.638,03.
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