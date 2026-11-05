Milano 4-nov
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Dow Jones 4-nov
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Londra 4-nov
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Francoforte 4-nov
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Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,32%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.686,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,32%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,32%, dopo aver aperto a 3.686,17.
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