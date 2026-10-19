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"Buy" per Honeywell International

Finanza
"Buy" per Honeywell International
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Seduta vivace per il produttore di apparecchiature industriali, tra i titoli dell'indice Dow Jones, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,43%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 211,4 USD, con stop loss individuato a quota 205,4 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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