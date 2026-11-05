DHL Group, ricavi +12,6% e sale la redditività nel terzo trimestre

Guidance rivista al rialzo per la seconda volta nell'anno

(Teleborsa) - DHL Group ha archiviato il terzo trimestre 2026 con ricavi consolidati aumentati del 12,6% annuo a 22,7 miliardi di euro e un EBIT cresciuto del 16,2% a 1,7 miliardi, con il relativo margine migliorato al 7,6%, rispetto al 7,3% registrato nel terzo trimestre del 2025.



La positiva performance del Gruppo - spiega l'azienda - è stata trainata dalla crescita registrata in numerose aree geografiche e settori di attività, con un contributo particolarmente significativo da parte di DHL Express, DHL Global Forwarding e DHL Supply Chain.



L'utile netto consolidato attribuibile agli azionisti della capogruppo si è attestato a 907 milioni di euro nel terzo trimestre (Q3 2025: 840 milioni di euro) e l'utile base per azione ha raggiunto 0,82 euro, in crescita del 9,6%.



La crescita del cash flow

La solida performance operativa si è riflessa anche nella generazione di cassa. Nel terzo trimestre, il free cash flow (escluse operazioni di M&A) ha raggiunto 901 milioni di euro (Q3 2025: 1,2 miliardi di euro), includendo deflussi di cassa netti per 256 milioni di euro legati ai dazi statunitensi (IEEPA). Nei primi nove mesi dell'anno, DHL Group ha generato un free cash flow (escluse operazioni di M&A) pari a 2,7 miliardi di euro (9M 2025: 2,3 miliardi di euro).



Gli investimenti

Gli investimenti in immobilizzazioni (capex) hanno raggiunto 897 milioni di euro nel terzo trimestre. Nei primi nove mesi dell'anno, i capex si sono attestati a 2,2 miliardi di euro, con un incremento di 532 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



La guidance

Alla luce del continuo andamento positivo degli utili, in particolare nelle divisioni DHL Express, DHL Global Forwarding e DHL Supply Chain, nonché dei primi segnali incoraggianti registrati nel quarto trimestre, il 16 ottobre DHL Group ha rivisto al rialzo per la seconda volta le proprie previsioni per l'esercizio 2026.



Il Gruppo prevede ora un EBIT superiore a 7,0 miliardi di euro, rispetto alla precedente stima di oltre 6,5 miliardi di euro. Per le divisioni DHL è atteso un EBIT superiore a 6,4 miliardi di euro, rispetto alla precedente previsione di oltre 5,9 miliardi di euro. Restano invece invariate le aspettative per Post & Parcel Germany, per la quale è previsto un EBIT superiore a 900 milioni di euro, e per le Group Functions, il cui risultato è atteso intorno a -400 milioni di euro.



La guidance relativa al free cash flow (al netto di operazioni di M&A) è stata rivista al rialzo a oltre 3,2 miliardi di euro, rispetto alla precedente previsione di circa 3,0 miliardi di euro. Per cogliere ulteriori opportunità di crescita, il Gruppo prevede di effettuare nel 2026 investimenti in immobilizzazioni (capex) per circa 3,6 miliardi di euro, rispetto alla precedente forbice compresa tra 3,0 e 3,3 miliardi di euro. Nel marzo 2027, DHL Group riesaminerà l'attuale guidance di medio termine, che prevede un EBIT superiore a 7,0 miliardi di euro in uno scenario economico normalizzato.



Il CEO Tobias Meyer commenta "Nel terzo trimestre abbiamo proseguito con successo il nostro percorso di crescita, conseguendo un significativo incremento dei ricavi e dei risultati. La solidità della nostra performance operativa ci ha consentito di aumentare, per la seconda volta quest’anno, le nostre previsioni sugli utili per l’intero esercizio".











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