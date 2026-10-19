Orientamento rialzista per ASR Nederland

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Prepotente rialzo per la società assicurativa olandese , parte dell' AEX , che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,70% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 74,06 Euro, con stop loss calcolato a quota 68,16 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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