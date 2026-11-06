Francoforte: performance negativa per Brenntag

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore tedesco di prodotti chimici , che presenta una flessione del 2,73% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Brenntag subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





L'esame di breve periodo di Brenntag classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 63 Euro e primo supporto individuato a 61,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 64,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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