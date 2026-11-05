Rheinmetall taglia stime su ricavi 2026 per ritardi nel progetto Arminius dell'esercito tedesco

(Teleborsa) - Rheinmetall , colosso tedesco della difesa, ha chiuso i primi nove mesi 2026 con un fatturato in aumento su base annua di 2.318 milioni di euro, pari al 38%, raggiungendo gli 8.376 milioni di euro. La quota di fatturato generata in Germania è salita di 3 punti percentuali, attestandosi al 41,3%, mentre la quota di fatturato derivante dall'estero è stata pari al 58,7%.



Il risultato operativo dei primi nove mesi dell'anno ha raggiunto un massimo storico, registrando una crescita del 68% nel periodo di riferimento e attestandosi a 1.339 milioni di euro. Il risultato operativo è cresciuto a un ritmo superiore rispetto al fatturato, trainato principalmente dai maggiori volumi di vendita. Il margine operativo del Gruppo è salito al 16%, rispetto al 13,1% registrato in precedenza.



Al 30 settembre 2026, il portafoglio ordini di Rheinmetall è aumentato in modo significativo, raggiungendo i 78,0 miliardi di euro (rispetto ai 56,7 miliardi di euro dell'anno precedente). Oltre agli ordini acquisiti, tale valore include anche gli accordi quadro già sottoscritti.



Nonostante un ulteriore trimestre positivo, le previsioni annuali per il 2026 sono state rettificate a causa di ritardi in alcuni progetti. Nello specifico, i ritardi nel progetto "Arminius" delle forze armate tedesche - attualmente in fase conclusiva di negoziazione e la cui commissione non potrà avvenire prima del prossimo anno - nonché quelli relativi ai collaudi di accettazione dei lotti di munizioni per artiglieria, hanno comportato uno slittamento del fatturato. Attualmente, Rheinmetall prevede che il fatturato consolidato per l'esercizio 2026 raggiungerà circa 13,2 miliardi di euro (al di sotto della forchetta tra 13,7 e 14,2 miliardi di euro prevista in precedenza). Il margine operativo è stimato intorno al 18,5%.



"Stiamo registrando una crescita molto solida, accompagnata da un'elevata redditività, il che ci rende un leader globale nel nostro settore - ha commentato il CEO Armin Papperger - L'importante portafoglio ordini ci offre l'opportunità di espandere la nostra capacità produttiva nel lungo periodo; di recente, abbiamo avviato le attività in nuovi stabilimenti nel Regno Unito e ad Albacete, in Spagna. Tutto ciò sta avvenendo alla "velocità Rheinmetall": un capannone vuoto a Telford, nel Regno Unito, è stato trasformato in un impianto pienamente operativo per la produzione di canne per armi in soli otto mesi. Dal punto di vista operativo, continuiamo a mantenere standard molto elevati. Il nostro percorso di crescita è solido e sostenibile. E, aspetto non meno importante, stiamo salvaguardando e creando migliaia di posti di lavoro, sia in Germania che nei paesi nostri partner".



"La domanda rimane forte e continuiamo a ottenere importanti contratti per i nostri sistemi innovativi, sia in patria che all'estero - ha aggiunto - Anche nel settore navale, stiamo lavorando a pieno ritmo per acquisire nuove commesse, sia in Germania che a livello internazionale".

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