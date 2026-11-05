Milano
11:12
51.078
+0,09%
Nasdaq
4-nov
28.437
0,00%
Dow Jones
4-nov
53.356
+3,03%
Londra
11:12
10.890
+0,56%
Francoforte
11:12
26.545
+0,41%
Giovedì 5 Novembre 2026, ore 11.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Vola a Londra BT Group
Vola a Londra BT Group
Migliori e peggiori
,
In breve
05 novembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Brilla il
gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, che passa di mano con un aumento del 5,66%.
Condividi
Leggi anche
Londra: 3i Group in forte discesa
Crolla a Londra 3i Group
Londra: calo per 3i Group
Londra: scambi al rialzo per London Stock Exchange Group
Argomenti trattati
Londra
(245)
Titoli e Indici
Bt Group
+3,28%
Altre notizie
Londra: su di giri BT Group
Londra: andamento sostenuto per NatWest Group
Londra: in calo BT Group
Londra: andamento rialzista per Compass Group
Londra: rosso per Lloyds Banking Group
Londra: risultato positivo per IG Group
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto