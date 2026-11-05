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Vola a Londra BT Group

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Londra BT Group
Brilla il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che passa di mano con un aumento del 5,66%.
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