Milano
14:41
49.870
-1,26%
Nasdaq
5-nov
26.630
0,00%
Dow Jones
5-nov
51.523
-3,44%
Londra
14:41
10.568
-1,99%
Francoforte
14:41
25.698
-2,38%
Venerdì 6 Novembre 2026, ore 14.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Perde BT Group sul mercato di Londra
Perde BT Group sul mercato di Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
06 novembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Retrocede molto il
gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,35%.
Condividi
Leggi anche
Londra: NatWest Group scende verso 7,713 sterline
Londra: brusca correzione per Antofagasta
Londra: 3i Group in forte discesa
Crolla a Londra 3i Group
Titoli e Indici
Bt Group
-6,13%
Altre notizie
Perde Ascopiave sul mercato di Piazza Affari
Londra: scambi al rialzo per London Stock Exchange Group
Perde Goldman Sachs sul mercato di New York
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,26%
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,32%
Londra: scambi al rialzo per Admiral Group
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto