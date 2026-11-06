Milano 17:35
50.053 -0,90%
Nasdaq 22:00
26.990 +1,35%
Dow Jones 22:02
51.286 -0,46%
Londra 17:35
10.674 -1,01%
Francoforte 17:35
25.820 -1,92%

Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,46%

Il Dow Jones termina a 51.285,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,46%
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,46%, con chiusura a 51.285,73 punti.
Condividi
```