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Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,08%
L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 3.650,47 punti
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Finanza
27 ottobre 2026 - 08.20
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Ribasso per Shanghai, in flessione dell'1,08%, termina le contrattazioni a 3.650,47 punti.
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