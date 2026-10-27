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Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,08%

L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 3.650,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,08%
Ribasso per Shanghai, in flessione dell'1,08%, termina le contrattazioni a 3.650,47 punti.
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