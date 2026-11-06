Milano 9:12
49.894 -1,21%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:12
10.608 -1,62%
25.871 -1,72%

Borsa: Londra, apertura -1,47%

In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -1,47% a quota 10.624,52 dopo l'apertura.
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