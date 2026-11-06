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Borsa: Madrid soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,16%)
L'Ibex 35 ha iniziato gli scambi a 19.259,7 punti
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Finanza
06 novembre 2026 - 09.18
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L'Indice azionario della Borsa di Madrid registra una flessione dell'1,16%, a quota 19.259,7 in apertura.
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