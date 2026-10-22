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Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dell'1,39%

Il CAC40 archivia la giornata a 7.811,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dell'1,39%
Ribasso per Parigi, in flessione dell'1,39%, termina le contrattazioni a 7.811,26 punti.
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