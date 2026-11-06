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Dow Jones 16:16
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Londra 16:16
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Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,86%

Il Dow Jones esordisce a 51.078,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,86%
L'indice dei più importanti titoli USA mostra un decremento dello 0,86%, a quota 51.078,85 in apertura.
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