CiviBank, rimborso anticipato integrale del prestito subordinato Tier II da 7,1 milioni di euro

(Teleborsa) - CiviBank ha deciso di esercitare il diritto di rimborso anticipato integrale del prestito subordinato Tier II denominato "CiviBank Subordinato Tier II 1/12/2021 – 1/12/2031 Tasso Fisso 5% con possibilità di rimborso anticipato", emesso il 1° dicembre 2021 per un importo

nominale complessivo pari a Euro 7.100.000 e identificato dal codice ISIN IT0005468639.



Il rimborso anticipato, spiega una nota, avverrà in data 1° dicembre 2026, coincidente con la prima data di esercizio dell'opzione di rimborso prevista dal regolamento del prestito.



Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, ad un prezzo pari al 100% del relativo valore nominale, oltre agli interessi maturati e non ancora corrisposti fino alla data di rimborso anticipato.



La Banca ha ottenuto l'autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza all'esercizio dell'opzione di rimborso in conformità alla normativa prudenziale applicabile.



Successivamente al rimborso anticipato il prestito obbligazionario sarà estinto integralmente e cesserà di essere in circolazione.

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