Mattel ricavi e margini in crescita nel terzo trimestre

Utile per azione atteso tra 1,05 e 1,20 dollari a fine anno

(Teleborsa) - Mattel , azienda di giocattoli statunitense con sede a El Segundo, California, ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con vendite nette a 1.807 milioni di dollari, in aumento del 4% su base dichiarata e del 3% a cambi costanti rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente, grazie principalmente alla crescita del Nord America.



Il margine lordo (gross margin) rettificato è salito al 55,0% dal 50,2% di un anno prima, grazie principalmente al rimborso di dazi doganali per un valore di 88 milioni. L'inflazione e l'aumento delle royalties hanno più che compensato altri benefici, tra cui il contributo di Mattel163, i risparmi sui costi e gli effetti favorevoli dei tassi di cambio. Il risultato operativo rettificato è stato di 502 milioni di dollari, con un aumento di 106 milioni di dollari. L'utile per azione rettificato è stato di 1,30 dollari, contro gli 0,91 dollari. Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2026, i flussi di cassa assorbiti dalle attività operative sono stati pari a 114 milioni di dollari, rispetto a un assorbimento di 203 milioni di dollari



Il commento del Presidente e CEO Roger Lynch



"Le mie prime settimane alla guida di Mattel hanno rafforzato la mia convinzione nel potenziale dell'azienda. Allo stesso tempo, vedo chiaramente dove dobbiamo migliorare. Concentreremo le nostre risorse sulle opportunità più significative e trasformeremo la forza del portafoglio e delle competenze di Mattel in risultati finanziari più costanti. Le nostre priorità sono chiare: rafforzare i nostri marchi e affermarci nel settore dei giocattoli, promuovere l'innovazione e la creatività, e investire con disciplina per generare una crescita redditizia".



Previsioni per il 2026



Per l'intero esercizio Mattel prevede ora: una crescita delle vendite nette compresa tra l'1% e il 4% a cambi costanti; un margine lordo rettificato pari a circa il 48%; un risultato operativo rettificato compreso tra 500 e 570 milioni di dollari; e un utile per azione rettificato compreso tra 1,05 e 1,20 dollari.



Steve Totzke nuovo COO



Mattel ha nominato Steve Totzke a Presidente e Chief Operating Officer, con decorrenza dall'11 novembre 2026. In questo ruolo, Totzke supervisionerà il portafoglio globale dei marchi dell'azienda, le vendite, le operazioni commerciali, nonché i prodotti e le esperienze destinati ai consumatori. Totzke riporterà direttamente a Roger Lynch, Presidente e CEO di Mattel. Roberto Stanichi, Presidente e Chief Marketing and Brand Officer, lascerà il proprio incarico per intraprendere una nuova opportunità professionale, a partire dal 10 novembre 2026.





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