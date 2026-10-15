Mexedia convoca assemblea su AuCap fino a 20 milioni per crescita per linee esterne

(Teleborsa) - Mexedia , società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti per il 27 ottobre 2026 (e, occorrendo, il 28 ottobre 2026 in seconda convocazione). All'ordine del giorno c'è la proposta di un aumento del capitale sociale per un importo massimo di 20 milioni di euro, riservato in sottoscrizione a un unico investitore, mediante emissione di massime 20.000.000 nuove azioni ordinarie al prezzo di 1 euro ciascuna, con esclusione del diritto di opzione.



L'operazione fa seguito al riassetto del Gruppo realizzato nel corso del 2026, che ha ridefinito il perimetro operativo e ha alleggerito la struttura finanziaria: al 30 giugno 2026 l'indebitamento finanziario netto consolidato si attesta a 4,3 milioni di euro. Nello stesso percorso si colloca l'ingresso di Stantup Service nel Gruppo, che contribuirà ai risultati consolidati a partire dal secondo semestre 2026. Mexedia apre una nuova fase su un perimetro operativo ridefinito, che richiede una dotazione di capitale proporzionata alle ambizioni di sviluppo.



I proventi rivenienti dall'operazione sono destinati in via prevalente alla crescita per linee esterne, mediante l'acquisizione di nuove partecipazioni, nonché allo sviluppo e al supporto delle società partecipate e al rafforzamento patrimoniale della capogruppo.



Il prezzo di emissione, determinato in via negoziale tra le parti, si colloca al di sotto dei parametri patrimoniali e dei riferimenti di mercato illustrati nella relazione illustrativa del CdA. A integrale esecuzione, le massime 20.000.000 nuove azioni rappresenterebbero il 70,54% del capitale sociale. Il CdA, pur disponendo della delega ad aumentare il capitale conferita dall'assemblea del 13 marzo 2026, ha ritenuto di rimettere la decisione direttamente all'assemblea, trattandosi di un'operazione che ridefinisce l'assetto proprietario.

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