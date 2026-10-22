Milano 17:35
48.384 -2,54%
Nasdaq 19:19
29.039 -2,63%
Dow Jones 19:19
52.721 -0,26%
Londra 17:35
10.725 -0,26%
Francoforte 17:37
25.372 -1,07%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,26%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.725,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,26%
Londra segna un mediocre calo dello 0,26%, terminando gli scambi a 10.725,03 punti.
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