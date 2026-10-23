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Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,32%
Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.690,36 punti
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23 ottobre 2026 - 17.43
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Londra segna un mediocre calo dello 0,32%, terminando gli scambi a 10.690,36 punti.
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