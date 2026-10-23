Milano 17:35
48.559 +0,36%
Nasdaq 18:43
29.078 +0,41%
Dow Jones 18:43
52.376 -0,93%
Londra 17:40
10.690 -0,32%
Francoforte 17:35
25.182 -0,75%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,32%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.690,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,32%
Londra segna un mediocre calo dello 0,32%, terminando gli scambi a 10.690,36 punti.
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