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Parigi: seduta difficile per Carrefour

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: seduta difficile per Carrefour
Scende sul mercato il colosso della grande distribuzione, che soffre con un calo del 12,61%.
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